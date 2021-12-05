بالأسماء.. النيابة العامة تدعو 407 مرشحين ومرشحات على وظائفها لإجراء المقابلة الشخصية

دعت النيابة العامة المرشحين والمرشحات على وظائفها المعلنة عبر منصة (جدارة) بتاريخ 9 / 4 / 1443هـ، لإجراء المقابلات الشخصية التي ستعقد بالمقر الرئيس للنيابة العامة بطريق الملك فهد بمدينة الرياض.
وأكدت النيابة ضرورة التقيد بالحضور في المواعيد المحددة، مع اصطحاب أصل بطاقة الهوية الوطنية وأصل المؤهل العلمي المتقدم به في (جدارة)، مبينة أنه يتعذر الدخول من دونهما مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة “كورونا”.
وأضافت أنه لن يتم السماح بالدخول إلا بعد عرض الحالة الصحية من خلال تطبيق “توكلنا”، وضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة إجراء المقابلة.
وفق “أخبار 24”.