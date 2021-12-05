نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالأسماء.. النيابة العامة تدعو 407 مرشحين ومرشحات على وظائفها لإجراء المقابلة الشخصية
05/12/2021   2:33 م

بالأسماء.. النيابة العامة تدعو 407 مرشحين ومرشحات على وظائفها لإجراء المقابلة الشخصية

+ = -
924

دعت النيابة العامة المرشحين والمرشحات على وظائفها المعلنة عبر منصة (جدارة) بتاريخ 9 / 4 / 1443هـ، لإجراء المقابلات الشخصية التي ستعقد بالمقر الرئيس للنيابة العامة بطريق الملك فهد بمدينة الرياض.

وأكدت النيابة ضرورة التقيد بالحضور في المواعيد المحددة، مع اصطحاب أصل بطاقة الهوية الوطنية وأصل المؤهل العلمي المتقدم به في (جدارة)، مبينة أنه يتعذر الدخول من دونهما مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة “كورونا”.

وأضافت أنه لن يتم السماح بالدخول إلا بعد عرض الحالة الصحية من خلال تطبيق “توكلنا”، وضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة إجراء المقابلة.

وفق “أخبار 24”.

 

بالأسماء.. النيابة العامة تدعو 407 مرشحين ومرشحات على وظائفها لإجراء المقابلة الشخصية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885188025.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.