نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بتقنية “تايم لابس”‏.. مشاهد خلابة وقت الغروب لحلبة سباق “فورمولا 1” على كورنيش جدة
05/12/2021   2:36 م

بتقنية “تايم لابس”‏.. مشاهد خلابة وقت الغروب لحلبة سباق “فورمولا 1” على كورنيش جدة

+ = -
846

رصد مقطع فيديو مصور بتقنية الـ”تايم لابس”، مشاهد خلابة من الجو لحلبة سباق “فورمولا 1” على كورنيش جدة.

وأظهر المقطع المصور مشهدًا يخطف الأنظار لشكل الحلبة مع حلول غروب الشمس، وظهورها ليلا كشريط ضوئي مبهر، يظهر تفاصيل المنحنيات التي تبشر بسباق مليء بالإثارة والمتعة.

وتستضيف حلبة كورنيش جدة منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1، على مدى ثلاثة أيام (3 – 5) ديسمبر 2021، وهي الحلبة الأسرع إنشاءً في تاريخ حلبات الفورمولا1، حيث تم بناؤها في ثمانية أشهر فقط.

وتشمل حلبة كورنيش جدة 27 منعطفاً، منها 16 منعطفاً نحو اليسار، و11 أخرى في جهة اليمين، إلى جانب تخصيص 3 مناطق محتملة لتفعيل نظام التخفيض من السحب “دي آر إي”، ويصل طول اللفة الواحدة على الحلبة 6.175 كيلومتر، ما يجعلُها ثاني أطول حلبة على خارطة الفورمولا 1 بعد حلبة سبا- فرانكورشان في بلجيكا.

وفق “أخبار 24”.

بتقنية “تايم لابس”‏.. مشاهد خلابة وقت الغروب لحلبة سباق “فورمولا 1” على كورنيش جدة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885188031.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.