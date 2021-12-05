بتقنية “تايم لابس”‏.. مشاهد خلابة وقت الغروب لحلبة سباق “فورمولا 1” على كورنيش جدة

رصد مقطع فيديو مصور بتقنية الـ”تايم لابس”، مشاهد خلابة من الجو لحلبة سباق “فورمولا 1” على كورنيش جدة.
وأظهر المقطع المصور مشهدًا يخطف الأنظار لشكل الحلبة مع حلول غروب الشمس، وظهورها ليلا كشريط ضوئي مبهر، يظهر تفاصيل المنحنيات التي تبشر بسباق مليء بالإثارة والمتعة.
وتستضيف حلبة كورنيش جدة منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1، على مدى ثلاثة أيام (3 – 5) ديسمبر 2021، وهي الحلبة الأسرع إنشاءً في تاريخ حلبات الفورمولا1، حيث تم بناؤها في ثمانية أشهر فقط.
وتشمل حلبة كورنيش جدة 27 منعطفاً، منها 16 منعطفاً نحو اليسار، و11 أخرى في جهة اليمين، إلى جانب تخصيص 3 مناطق محتملة لتفعيل نظام التخفيض من السحب “دي آر إي”، ويصل طول اللفة الواحدة على الحلبة 6.175 كيلومتر، ما يجعلُها ثاني أطول حلبة على خارطة الفورمولا 1 بعد حلبة سبا- فرانكورشان في بلجيكا.
Watch the #JeddahCornicheCircuit shine bright as the sun sets at the #F1 stc #SaudiArabianGP! ✨🇸🇦#حلبة_كورنيش_جدة تتألق أثناء غروب الشمس في جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1! ✨🇸🇦#فورمولا1_في_السعودية #نسابق_المستقبل #OvertakeTheFuture pic.twitter.com/lGD5sUi3qs
— F1 stc Saudi Arabian GP (@SaudiArabianGP) December 4, 2021
وفق “أخبار 24”.