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جديد المحليات > تواصل بالصوت والصورة.. “التأمينات” تطلق خدمة “الزيارة الافتراضية” عبر بوابتها الإلكترونية
05/12/2021   2:45 م

تواصل بالصوت والصورة.. “التأمينات” تطلق خدمة “الزيارة الافتراضية” عبر بوابتها الإلكترونية

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أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة “الزيارة الافتراضية”، التي تمكّن العميل من الاستفادة من خدمات الفروع ” افتراضياً” ودون تكبُّد عناء الزيارة.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الخدمة تأتي امتداداً لحرصها على تمكين العملاء من تنفيذ الخدمات والمعاملات إلكترونياً عبر بوابة الخدمات الإلكترونية والتطبيق، لافتة إلى أنه في حال الحاجة إلى زيارة أحد فروع ومكاتب المؤسسة فإنه يمكن للعميل الاستفادة من “الزيارة الافتراضية” والتواصل مع موظف خدمة العملاء بالصوت والصورة، ومشاركة الشاشة ورفع الملفات المطلوبة مباشرة خلال اللقاء، وإنهاء المعاملات والخدمات المختارة.

وأشارت إلى إتاحتها للخدمة باللغتين العربية والإنجليزية، مبينة أنه يمكن للعملاء “الصم” اختيار خيار التحدث مع الموظف بلغة الإشارة لإتمام معاملاتهم بكل يسر وسهولة.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وفق “أخبار 24”.

تواصل بالصوت والصورة.. “التأمينات” تطلق خدمة “الزيارة الافتراضية” عبر بوابتها الإلكترونية

جديد المحليات
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