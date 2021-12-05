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جديد المحليات > خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لأمير قطر
05/12/2021   6:41 م

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لأمير قطر

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بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.

وقام بتسليم الرسالة و وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقبال الأميرتميم له في مكتبه بالديوان الأميري اليوم (الأحد)، بحضور سفير المملكة لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين، لأمير قطر، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل الشيخ تميم بن حمد، الأمير فيصل بن فرحان، تحياته لخادم الحرمين، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي دوام التطور والنماء.

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لأمير قطر

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لأمير قطر

وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لأمير قطر

جديد المحليات
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