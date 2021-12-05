يُرى بالعين المجردة.. “هلال جمادى الأولى” يزين السماء الليلة

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن هلال القمر الصغير لشهر جمادى الأولى يرصد بعد غروب الشمس اليوم (الأحد)، حيث يشاهد بالعين المجردة منخفضًا نحو الأفق الجنوبي الغربي.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهره، أن القمر سيكون قد ابتعد عن وهج شمس الغروب وأصبح مرتفعا في السماء مقارنة بالليلة الماضية وظهر النور على سطحه وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.
وأبانت أنه بمراقبة القمر يومياً سيلاحظ أن إضاءته تزداد وسيرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل، وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس متجها نحو الشرق عبر السماء وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض وبعد سبعة أيام من الاقتران سوف يصل القمر إلى طور التربيع الأول.
وأضافت أن سبب رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم هو دوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج أثناء دورانه حول الأرض. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية من المواقع خارج المدن نظرا لأن السماء ستكون مظلمة بعد غروب القمر مبكرا والذي عادة يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.