نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > منصة “إحسان”: التبرعات للفئات المحتاجة ارتفعت إلى أكثر من مليار و120 مليون ريال
05/12/2021   6:40 م

منصة “إحسان”: التبرعات للفئات المحتاجة ارتفعت إلى أكثر من مليار و120 مليون ريال

+ = -
547

كشفت منصة إحسان، عن وصول قيمة التبرعات للفئات المحتاجة، إلى أكثر من مليار و120 مليون ريال.

وأوضحت المنصة المعنية بالعمل الخيري، أن عدد عمليات التبرع التي تلقتها بلغت 15.7 مليون عملية.

و”إحسان” منصة وطنية تأسست بأمر سامٍ، وتسعى للتكامل ودعم العمل الخيري والتنموي، باستخدام البيانات وأحدث التقنيات، وبأعلى معايير الأمان والشفافية. وفق “أخبار 24”.

وتتميز المنصة بتسهيل عملية التبـرع فـي أي وقت وأي مكان، وفي مجالات متنوعة، واتباع أعلى معايير الشفافية في الممارسات الإدارية والماليـة، وتزويد المتبرعين بتقاريـر تعكس أثر تبرعاتهم، كما تطبق المنصة أعلى المعايير التقنية في أمن المعلومات، إضافة إلى خاصية التبرع السريع.

منصة “إحسان”: التبرعات للفئات المحتاجة ارتفعت إلى أكثر من مليار و120 مليون ريال

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885188046.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.