منصة “إحسان”: التبرعات للفئات المحتاجة ارتفعت إلى أكثر من مليار و120 مليون ريال

كشفت منصة إحسان، عن وصول قيمة التبرعات للفئات المحتاجة، إلى أكثر من مليار و120 مليون ريال.
وأوضحت المنصة المعنية بالعمل الخيري، أن عدد عمليات التبرع التي تلقتها بلغت 15.7 مليون عملية.
و”إحسان” منصة وطنية تأسست بأمر سامٍ، وتسعى للتكامل ودعم العمل الخيري والتنموي، باستخدام البيانات وأحدث التقنيات، وبأعلى معايير الأمان والشفافية. وفق “أخبار 24”.
وتتميز المنصة بتسهيل عملية التبـرع فـي أي وقت وأي مكان، وفي مجالات متنوعة، واتباع أعلى معايير الشفافية في الممارسات الإدارية والماليـة، وتزويد المتبرعين بتقاريـر تعكس أثر تبرعاتهم، كما تطبق المنصة أعلى المعايير التقنية في أمن المعلومات، إضافة إلى خاصية التبرع السريع.
بعطائكم المستمر وإحسانكم للفئات المحتاجة؛ بلغ إجمالي التبرعات في #منصة_إحسان أكثر من مليار و 120 مليون ريال.https://t.co/ckNqAoZfkQ pic.twitter.com/c0L4k7OEZW
— منصة إحسان (@EhsanSA) December 5, 2021