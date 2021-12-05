متحدث “الصحة”: لبس الكمامة إلزامي في الأماكن المزدحمة حتى لو كانت مفتوحة.. والتباعد الجسدي في المساجد مستمر

استعرض المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم (الأحد)، مستجدات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بالمملكة.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، أنه لا تزال هناك 39 حالة حرجة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة بالمملكة، وإن كان هذا العدد يظل أقل بكثير مما كانت عليه الحالات الحرجة في فترات أخرى من الجائحة.
وفيما يتعلق بالجرعات التنشيطية، أكد العبد العالي أنه بعد مرور 6 أشهر من التحصين بجرعتين تتراجع الأجسام المضادة في الجسم، وهو ما يجعله بحاجة لجرعة تنشيطية للوصول بالمناعة إلى مستويات مناسبة لصد فيروس كورونا ومتحوراته. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى ضرورة الالتزام بالكمامة في الأماكن المزدحمة حتى لو كانت مفتوحة، مؤكدًا أن البروتوكولات الحالية تجعل من ارتداء الكمامة في هذه المواقع أمرًا إلزاميًا.
وبسؤاله عما إذا كان يجب الاستمرار في تطبيق التباعد الجسدي بالمساجد أم يُكتفى بارتداء الكمامة فقط، أوضح متحدث الوزارة أن الموجودين داخل الأماكن التي لا يمكنها التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها عبر “توكلنا” مثل المساجد، يجب أن يلتزموا بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي داخل هذه الأماكن.
فيديو | متحدث #الصحة:
لبس الكمامة “إلزامي” في الأماكن المزدحمة#الإخبارية #نشرة_النهار pic.twitter.com/rOce1Hq2es
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 5, 2021