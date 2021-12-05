خادم الحرمين الشريفين يبعث برسائل خطية لأمير الكويت وملك البحرين وسلطان عُمان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برسائل خطية إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.
وقام بتسليم الرسائل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقبال نائب أمير دولة الكويت ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ووزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، في العاصمة المنامة، ووزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في العاصمة مسقط.
ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين، لأمير الكويت وملك البحرين وسلطان عُمان، وتمنياته لهما بدوام التوفيق والسداد وللشعبين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار. وفق “أخبار 24”.
من جهته حمل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي دوام التطور والنماء.
ونقل وزير الخارجية البحريني تحيات وتقدير ملك البحرين لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي دوام التطور والنماء.
كما نقل وزير الخارجية العماني تحيات وتقدير السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي دوام التطور والنماء.