عمالة وافدة تحول سياراتها إلى ورش متنقلة داخل الأحياء السكنية في جدة

حولت عمالة وافدة مركباتها الخاصة إلى ورش متنقلة لصيانة السيارات، وذلك بعد قرار إغلاق صناعية بني مالك في جدة، ونقل كافة الصناعيات الموجودة داخل الأحياء السكنية بقرار من أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل.
وأكد بعض العمال لـ”أخبار 24″ أنهم لجأوا إلى هذه الطريقة بعد إغلاق الورش التي يعملون بها، وطلب انتقالهم إلى صناعية عسفان التي تبعد ما يقارب الساعة عن محافظة جدة، وأنهم بالفعل في البداية انتقلوا إلى الصناعية الجديدة ولكن عادوا بعدما وجدوا ضعفًا شديدًا في إقبال العملاء بسبب المسافة الكبيرة.
وبعد سؤاله عن الورش المغلقة في صناعية بني مالك والتي تظهر الصور أنه قد تم إزالة لوحاتها؛ قال: “ملاك العقار حصلوا على دفعة أولى لإيجار 3 شهور ولا يوجد خيار أمامنا إلا الاستمرار في تشغيلها رغم إزالة اللوحات، واستخدامها لتخزين المعدات التي لا يستطيعون وضعها في سياراتهم والإبقاء عليها مغلقة قدر الإمكان.
وفي جانب آخر، أكد أحد ملاك الورش في الصناعية الجديدة بعسفان، أن الممارسات غير المشروعة من قبل العمالة في الصناعيات المغلقة داخل الأحياء قد تسببت في ضعف الإقبال على ورشهم، مطالبين بإيجاد حلول مناسبة لإنهاء معاناتهم بسبب العمل غير القانوني من قبل العمالة الوافدة.