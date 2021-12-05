يوفر 340 ألف وظيفة.. “الموارد البشرية” تعلن بدء تطبيق برنامج نطاقات المطور على منشآت القطاع الخاص

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأحد)، البدء في تطبيق برنامج نطاقات المطور على جميع منشآت القطاع الخاص اعتبارًا من تاريخ 26 ربيع الثاني 1443هـ الموافق 1 ديسمبر 2021م.
وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى زيادة فرص مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي، حيث سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة خلال الـ 3 سنوات القادمة.
ويوفر البرنامج مميزات عدة تتمثل في خطة توطينٍ لمدة 3 سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة، مع تبسيط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة بناء على معايير محددة لتكون بـ32 نشاطًا بدلًا من 85 نشاطًا في نطاقات. وفق “أخبار 24”.