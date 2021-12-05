حرص جمهور في حلبة فورمولا 1 بجدة، على التقاط الصور “السيلفي” برفقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال زيارته للمنافسات المقامة في الوقت الحالي بكورنيش جدة.
والتف عدد كبير من الجماهير حول ولي العهد أثناء وجوده بحلبة السباق، طالبين التصوير برفقته، الأمر الذي قابله الأمير محمد بن سلمان بترحيب شديد، حيث توقف للتصوير برفقة كافة الأشخاص الذين طلبوا الحصول على “سيلفي” معه، وذلك دون حراسة شخصية حوله.
يذكر أن ولي العهد كان قد توجه إلى حلبة سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بكورنيش جدة، والذي بدأت منافساته يوم الجمعة الماضي.
وفق “أخبار 24”.