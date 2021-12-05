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جديد المحليات > بمشاركة القوات البحرية الملكية والبحرينية.. انطلاق مناورات تمرين “جسر 22”
05/12/2021   10:41 م

بمشاركة القوات البحرية الملكية والبحرينية.. انطلاق مناورات تمرين “جسر 22”

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شهدت قاعدة الملك عبد العزيز البحرية بالأسطول الشرقي بالجبيل، اليوم (الأحد)، انطلاق مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “جسر- 22″، بين القوات البحرية الملكية السعودية وسلاح البحرية الملكي البحريني.

وقال قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد القحطاني، إن التمرين يهدف إلى تعزيز الإمكانات التي تسهم في أمن واستقرار المنطقة، وتطوير وتوسيع التوافق العملياتي، والكفاءة التكتيكية، إضافة إلى تبادل الخبرات لتطوير قدراتهم على العمليات البحرية، وبمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في عملية الإسناد الجوي القريب في منطقة العمليات للسفن القتالية.

وأوضح أن هذا التمرين يأتي امتدادا لسلسلة تمارين “الجسر” الذي ينفذ بشكل دوري بين البلدين، ويهدف إلى تعزيز التعاون الأمني، وتأمين المياه الإقليمية، وتوحيد المفاهيم والعمل المشترك.

بمشاركة القوات البحرية الملكية والبحرينية.. انطلاق مناورات تمرين "جسر 22"

بمشاركة القوات البحرية الملكية والبحرينية.. انطلاق مناورات تمرين "جسر 22"

بمشاركة القوات البحرية الملكية والبحرينية.. انطلاق مناورات تمرين "جسر 22"

بمشاركة القوات البحرية الملكية والبحرينية.. انطلاق مناورات تمرين "جسر 22"

وفق “أخبار 24”.

بمشاركة القوات البحرية الملكية والبحرينية.. انطلاق مناورات تمرين “جسر 22”

جديد المحليات
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