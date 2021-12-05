وصل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى حلبة سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، بكورنيش جدة.
ونشر حساب وزارة الرياضة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، صورة لولي العهد، وعلق عليها: “حضورٌ يزيدُ المُنجزات ألقا، وروحٌ تصنعُ من الأشياءِ علامةً وفرْقا.. أهلًا وسهلًا بعرّاب الرؤية.
وسينطلق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، وسط منافسة شرسة بين البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس والهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل، من أجل الفوز بالسباق قبل الأخير في الموسم ومحاولة حسم اللقب أو الاقتراب منه على الأقل، قبل الجولة الختامية التي ستقام الأسبوع المقبل في مدينة أبوظبي الإماراتية.
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) December 5, 2021
#فيديو | سمو #ولي_العهد يشهد منافسات سباق #جائزة_السعودية_الكبرى_stc_للفورمولا1 على #حلبة_كورنيش_جدة.#واس pic.twitter.com/LiOBrerkMn
— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 5, 2021
فيديو | #ولي_العهد يحيي الجماهير الحاضرة لسباق #فورمولا1_في_السعودية #محمد_بن_سلمان_في_فورمولا1#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/LqJxQlphV6
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) December 5, 2021
وفق “أخبار 24”.