وصل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى حلبة سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، بكورنيش جدة.

ونشر حساب وزارة الرياضة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، صورة لولي العهد، وعلق عليها: “حضورٌ يزيدُ المُنجزات ألقا، وروحٌ تصنعُ من الأشياءِ علامةً وفرْقا.. أهلًا وسهلًا بعرّاب الرؤية.

وسينطلق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، وسط منافسة شرسة بين البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس والهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل، من أجل الفوز بالسباق قبل الأخير في الموسم ومحاولة حسم اللقب أو الاقتراب منه على الأقل، قبل الجولة الختامية التي ستقام الأسبوع المقبل في مدينة أبوظبي الإماراتية.

— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) December 5, 2021

فيديو.. ولي العهد يصل إلى حلبة سباق جائزة السعودية الكبرى "فورمولا 1"

فيديو.. ولي العهد يصل إلى حلبة سباق جائزة السعودية الكبرى "فورمولا 1"

فيديو.. ولي العهد يصل إلى حلبة سباق جائزة السعودية الكبرى "فورمولا 1"

فيديو.. ولي العهد يصل إلى حلبة سباق جائزة السعودية الكبرى "فورمولا 1"

وفق “أخبار 24”.