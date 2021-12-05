“وقاية”: اعتماد لقاحي “سبوتنك V” و”ساينوفاك” للقادمين بغرض الزيارة والعمرة والحج

كشفت هيئة الصحة العامة “وقاية” عن تحديثات للقاحات المسموح للمطعمين بها، دخول المملكة.
وأوضحت “وقاية” أنه تم السماح بالدخول لغرض الزيارة القصيرة والعمرة والحج، للمطعمين بجرعتين من لقاح سبوتنك V” الروسي، ابتداء من 1 يناير 2022، في حين تم السماح بدخول المطعمين بلقاح “ساينوفاك” الصيني، مطلع ديسمبر الحالي.
وأشارت “وقاية” إلى أنه يجب على الزائر التسجيل في منصة “قدوم” قبل المغادرة إلى المملكة، وإبراز وثائق التسجيل للناقل الجوي (بصيغة ورقية أو إلكترونية) علـى أن یقوم الناقل الجوي بالتحقق من اكتمال عملية التسجيل قبل طباعة بطاقة صعود الطائرة. وفق “أخبار 24”.