ردة فعل عفوية للأمير محمد بن سلمان خلال ترحيب الجمهور به في سباق “فورمولا1”

رحبت جموع من الجماهير الحاضرة لمشاهدة سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، بكورنيش جدة، بولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله لحلبة السباق.
وثق ذلك فيديو ظهر فيه ولي العهد وهو يتفقد برفقة عدد من القائمين سباق مضمار “فورمولا 1″، قبل أن ينادي عليه شخص من الجماهير ويحيه، ليقف ولي العهد ويشير إليه، هو والجماهير التي بادلته التحية.
ومن المقرر أن ينطلق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، وسط منافسة شرسة بين البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس والهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل، من أجل الفوز بالسباق قبل الأخير في الموسم ومحاولة حسم اللقب أو الاقتراب منه على الأقل، قبل الجولة الختامية التي ستقام الأسبوع المقبل.
— بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) December 5, 2021
وفق “أخبار 24”.