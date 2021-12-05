“هيئة المنافسة” ترفض استحواذ شركة “دليفري هيرو” على “ذا شفز” بسوق توصيل الأطعمة

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم (الأحد)، رفضها لعملية استحواذ شركة “دليفري هيرو” على نظيرتها “ذا شفز” اللتين تنشطان في سوق توصيل الأطعمة.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة، سعد آل مسعود، أنه تمت دراسة سوق توصيل الأطعمة بالمملكة لمعرفة تأثير هذه الصفقة على المنافسة، موضحًا أن الدراسة خلصت إلى رفض الصفقة بسبب امتناع أطراف التركز الاقتصادي عن تقديم كامل البيانات والوثائق التي طلبتها الهيئة لفحص الصفقة.
وأضاف أن طلب كامل البيانات يأتي وفق منهجية مقررة في نظام المنافسة ولائحته التنفيذية والدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي، وذلك من أجل الوصول مع الأطراف إلى المعالجات الممكنة للأضرار المحتملة على المنافسة، ومن ثم إبقاء الصفقة ضمن المستويات المحققة للعدالة ورفاهية المستهلك في السوق المعنية. وفق “أخبار 24”.