رسميا.. النصر يعلن التعاقد مع المدرب الأرجنتيني “أنخل روسو”

أعلن نادي النصر، مساء اليوم الأحد، التعاقد مع المدرب الأرجنتيني أنخل روسو، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم الجاري (2021-2022).
وقال النصر، في بيان رسمي: “وقعت الإدارة اتفاقا مع المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخل روسو، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي”.
وكان ميغيل روسو قد حقق في آخر محطاته التدريبية مع بوكاجونيور الأرجنتيني بطولتي الدوري مرتين على التوالي لموسم 2019، وموسم 2020، والتي تم تسميتها (بكأس دييقو مارادونا). وفق “أخبار 24”.
كما حقق بطولة الدوري الكولومبي مع نادي مليونير الكولمبي موسم 2017 ثم كأس السوبر عام 2018، إضافة إلى تحقيقه عددا من الإنجازات الأخرى أهمها: بطولة الدوري الأرجنتيني مع نادي فيليز سارسفيلد، وكأس الليبرتادورس مع بوكاجونيورز.