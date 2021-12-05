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جديد المحليات > خلال أسبوع.. “الداخلية” تسجل 1.1 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا
05/12/2021   10:42 م

خلال أسبوع.. “الداخلية” تسجل 1.1 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، أن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” بلغت 1.1 ألف مخالفة، وذلك للفترة من 23 / 4 / 1443هـ حتى 29 / 4 / 1443هـ.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة سجلت العدد الأعلى من المخالفات بـ 346، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ 298، ثم منطقة الرياض بـ 275، ومنطقة حائل بـ 82، ومنطقة الجوف 70.

كما سجلت المنطقة الشرقية 30 مخالفة، ومنطقة تبوك 16، ومنطقة عسير 8، ومنطقة الباحة 5، ومنطقة القصيم 3، ومنطقة الحدود الشمالية مخالفة واحدة، ولم تسجل منطقتا جازان ونجران أية مخالفات. وفق “أخبار 24”.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

خلال أسبوع.. “الداخلية” تسجل 1.1 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

جديد المحليات
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