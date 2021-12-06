استشاري ينصح بتجنب إعطاء الأطفال مكملات غذائية.. ويدعو للاهتمام بثلاثة فيتامينات

نصح استشاري التغذية السريرية، الدكتور عبدالعزيز العثمان، الأمهات بتجنب الإفراط في إعطاء الأطفال مكملات غذائية، وتعويضها بتناول الأطعمة بشكل جيد وصحي.
وقال العثمان في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إنه يجب على الأطباء والأسر الاهتمام بثلاثة فيتامينات هي “فيتامين د” والذي يجب إعطاء الطفل منه 400 وحدة دولية بداية من الشهر الرابع.
وأضاف أن الفيتامين الثاني المهم هو “فيتامينb12” ويمكن الحصول عليه من خلال تناول الأطفال اللحوم والبيض والدواجن والسمك ومنتجات الحليب، وأما الثالث فهو “فيتامين هـ” الذي يُعد مهماً للقلب والمناعة ويوجد بالحبوب الكاملة والزيوت النباتية والمكسرات.
فيديو | د.عبدالعزيز العثمان لـ #برنامج_اليوم: لا يحتاج الأطفال إلى تناول المكملات الغذائية في حال تناول الأطعمة بشكل جيد وصحي pic.twitter.com/rs71x0SHhw
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 5, 2021
وفق “أخبار 24”.