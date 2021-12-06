“السجون” تبدأ تشغيل عدد من المراكز التأهيلية التخصصية في مختلف مناطق المملكة

بدأت المديرية العامة للسجون بتشغيل عدد من المراكز التأهيلية التخصصية في مختلف مناطق المملكة، كأحد أهداف الخطة الإستراتيجية للمديرية لتقليل نسبة العودة إلى الجريمة.
وأوضحت المديرية أن المراكز التأهيلية تضم 3 مراكز هي: “فجر وإشراقة وثقة”، مبينةً أن مركز “فجر” التأهيلي يعمل على أسس علمية تعد الأولى من نوعها في التأهيل الإصلاحي في المؤسسات العقابية، ويستهدف المركز مَن دخل السجن لأول مرة من النزلاء، لدعمهم وتجنيبهم صدمة السجن والآثار السلوكية والنفسية والأسرية والاجتماعية التي قد تلحق بهم.
وأضافت أن مركز “إشراقة” التأهيلي يسهم في تعديل سلوك المستفيدين المحكومين بإدمان المخدرات من النزلاء، ومساعدتهم على التعافي النفسي والبدني، من خلال البرامج العلاجية التأهيلية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب تزويد المستفيدين بمهارات التخطيط المستقبلي. وفق “أخبار 24”.
وتابعت أن مركز “ثقة” يعمل على تهيئة النزيل الذي تبقى على محكوميته سنة فأقل، لإعادة اندماجه في المجتمع، وتعزيز الثقة بقدراته وإمكاناته قبل الإفراج عنه، وفق برامج الرعاية اللاحقة على عدة مراحل، تتضمن التأهيل، والتدريب، والتشغيل، والتوظيف.