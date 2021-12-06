مُختص يتحدث عن ظاهرة فسخ عقود اللاعبين الأجانب بالدوري.. وكيف ينظر لها “فيفا”

تحدث المُختص في القانون الرياضي الدولي يعقوب المطير، عن ظاهرة فسخ الأندية بالدوري عقود عدد من اللاعبين الأجانب، وكيف ينظر لها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وقال المطير خلال مداخلة مع برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، إنه يجب على اللاعب والنادي احترام الأحكام والالتزامات التعاقدية بينهما، حتى يتم الوفاء بالعقد طيلة المدة الخاصة به.
وأشار إلى أن هناك قواعد يحتكم لها “فيفا” بتلك الحالات؛ ففي حال امتناع اللاعب عن الالتزام بالعقد والخضوع للتدريبات مثل حالة لاعب فريق الشباب سيبا يحق للنادي فسخ التعاقد، لكن عدم حصول اللاعب على المستحقات سيقلب الأمر ويكون ضد النادي وصالح اللاعب.
فيديو | في حديثه حول فسخ عقود المحترفين الأجانب.. المختص في القانون الرياضي الدولي يعقوب المطير: على اللاعب والنادي احترام الأحكام والالتزامات التعاقدية بينهما #المنتصف pic.twitter.com/UiWMBNnRGh
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) December 5, 2021
وفق “أخبار 24”.