لتوزيعه على المحتاجين.. توفير 30 سيارة لنقل فائض الطعام من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

خصصت جمعية خيرات حفظ النعمة الخيرية غير الربحية 30 سيارة من أجل نقل فائض الطعام من مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الإبل 6.
ويأتي تخصيص هذه السيارات ضمن مبادرة الجمعية “أدم نعمتك” لحفظ الطعام الفائض وتوزيعه على المحتاجين، كما تم تخصيص 80 عاملاً في المهرجان لاستقبال الطلبات والتعامل معها.
من جهته، أوضح المشرف العام على الجمعية، عبدالله السبيعي، أنه تم تغطية أكثر من مليون ومائة وجبة على 71 ألف أسرة، كما تم تغطية 9 آلاف موقع في الخمس سنوات الماضية في مناسبات مختلفة، وعلى مدار 6 أعوام.
وفق “أخبار 24”.