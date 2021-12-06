“المالية” تطرح وظائف شاغرة للنساء

دعت وزارة المالية النساء للتقدم لشغل عدد من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام “الإدارية”، عن طريق التعاقد وفق ما ورد باللائحة التنفيذية للموارد البشرية.
وذكرت أن عدد الوظائف المعلنة 71 وظيفة إدارية، منها 16 وظيفة بالمرتبة السادسة، و55 وظيفة بالمرتبة الثامنة، محددة عددا من الشروط الخاصة بالتقديم.
وأوضحت الوزارة هذه الشروط ومنها أن تكون المتقدمة من الحاصلات على درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير بحسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف، كما اشترطت توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلات على درجاتهن العلمية من خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن التقديم يبدأ من الساعة 1:00 صباح يوم الأحد المقبل، وينتهي الساعة الواحدة مساء يوم 16 ديسمبر الحالي، وذلك عبر منظومة التوظيف “جدارة”، موضحة آلية التقديم على موقعها الإلكتروني.