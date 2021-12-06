نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “المالية” تطرح وظائف شاغرة للنساء
06/12/2021   1:35 م

“المالية” تطرح وظائف شاغرة للنساء

+ = -
6449

دعت وزارة المالية النساء للتقدم لشغل عدد من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام “الإدارية”، عن طريق التعاقد وفق ما ورد باللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وذكرت أن عدد الوظائف المعلنة 71 وظيفة إدارية، منها 16 وظيفة بالمرتبة السادسة، و55 وظيفة بالمرتبة الثامنة، محددة عددا من الشروط الخاصة بالتقديم.

وأوضحت الوزارة هذه الشروط ومنها أن تكون المتقدمة من الحاصلات على درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير بحسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف، كما اشترطت توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلات على درجاتهن العلمية من خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن التقديم يبدأ من الساعة 1:00 صباح يوم الأحد المقبل، وينتهي الساعة الواحدة مساء يوم 16 ديسمبر الحالي، وذلك عبر منظومة التوظيف “جدارة”، موضحة آلية التقديم على موقعها الإلكتروني.

“المالية” تطرح وظائف شاغرة للنساء

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885188173.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.