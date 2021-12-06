أنهت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة السابعة والأخيرة من القمح المستورد لهذا العام، بكمية بلغت 689 ألف طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.
وأوضح محافظ المؤسسة، المهندس أحمد الفارس، أن وصول الدفعة السابعة والأخيرة المتعاقد عليها هذا العام سيكون خلال شهر يوليو المقبل، بواقع 11 باخرة موزعة على 3 بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية 186 ألف طن، وعدد 5 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 314 ألف طن، وعدد 3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 189 ألف طن.
ولفت إلى أنه تم دعوة 24 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 13 شركة للمنافسة، وتمت الترسية على 4 شركات كانت عروضها الأقل سعرًا للشحنات المطلوبة.
يذكر أن المؤسسة تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو 4 ملايين طن قمح مستورد، فيما بلغ ما تم شراؤه من المزارعين نحو 576 ألف طن قمح محلي، ليبلغ بذلك إجمالي مشتريات المؤسسة من القمح لهذا العام نحو 4.6 مليون طن.
وفق “أخبار 24”.