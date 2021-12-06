ملك البحرين: السعودية لديها قدرات وإمكانيات كبيرة ستعزز مكانتها على خارطة الرياضة العالمية

أكد ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن ما تمتلكه المملكة من قدرات وإمكانيات كبيرة سيعزز من مكانتها وريادتها على خارطة الرياضة العالمية.
وأعرب الملك “حمد بن عيسى”، خلال برقيتي تهنئة وجههما إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عن خالص تهانيه بمناسبة النجاح الكبير للنسخة الأولى لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 الذي أقيم بحلبة الكورنيش بجدة.
وأشاد بالجهود التي بذلت في التنظيم المميز لهذا الحدث الرياضي العالمي والذي يؤكد على ما تمتلكه المملكة من قدرات و إمكانيات كبيرة تعزز بدورها من مكانتها وريادتها على خارطة الرياضة العالمية. وفق “أخبار 24”.
وأبدى تمنياته الخالصة للمملكة وشعبها الشقيق بتحقيق المزيد من النجاح والريادة والإنجاز في كل المجالات والقطاعات في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.