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جديد المحليات > “شؤون الأسرة”: ارتفاع نسبة الاستجابة لبلاغات العنف الأسري إلى 99.6%
06/12/2021   1:46 م

“شؤون الأسرة”: ارتفاع نسبة الاستجابة لبلاغات العنف الأسري إلى 99.6%

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أكد مجلس شؤون الأسرة ارتفاع نسبة الاستجابة لبلاغات العنف الأسرى التي تمت مباشرتها من قبل الجهات المختصة في المملكة إلى 99.6%.

وأوضح المركز أن العنف يؤثر على صحة المرأة النفسية، فيفقدها المبادرة والقدرة على اتخاذ القرار، فضلا عن إحساسها بالعجز وعدم الثقة بالنفس مع افتقارها للاطمئنان والسلام النفسي والعقلي، بالإضافة لشعورها بالإحباط والعجز والمهانة.

ونوه بعدد من المبادرات والجهود لتعزيز التنمية الاجتماعية، منها تشغيل وتطوير مركز بلاغات العنف الأسري، وبث وتطوير الحملات التوعوية الموجهة لفئات المجتمع، بجانب تعديل نظام ولائحة الضمان الاجتماعي، وتنويع مصادر الدعم. وفق “أخبار 24”.

شؤون الأسرة

“شؤون الأسرة”: ارتفاع نسبة الاستجابة لبلاغات العنف الأسري إلى 99.6%

جديد المحليات
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