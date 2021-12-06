نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بأكثر من 300 دورة.. “تقييم” تُطلق جدول البرامج التدريبية لعام 2022
06/12/2021   5:53 م

بأكثر من 300 دورة.. “تقييم” تُطلق جدول البرامج التدريبية لعام 2022

+ = -
313

أطلقت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم”، جدول البرامج التدريبية للعام 2022م، وذلك بأكثر من 300 دورة تستهدف تدريب أكثر من 6 آلاف مستفيدٍ.

وأوضح مدير أكاديمية تقييم نبيل الطريري، أن البرامج التدريبية تتضمن عدداً من الدورات النظرية والتطبيقية في مجالات تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، وتقييم الآلات والمعدات وتقييم أضرار المركبات.

وأضاف أن التسجيل في الدورات متاح الآن، متعهدًا بأن تخصص الأكاديمية مسارات تدريبية للجهات الحكومية والخاصة، والتي تُركز على تقديم البرامج التدريبية لموظفيها.

ونوه بأن التسجيل في الدورات يتم من خلال بوابة قيمة، الخاصة بأعضاء الهيئة المسجلين مسبقاً، أو من يرغب بالتسجيل كعضو جديد. وفق “أخبار 24”.

بأكثر من 300 دورة.. “تقييم” تُطلق جدول البرامج التدريبية لعام 2022

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885188201.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.