بالفيديو : في مشهد بديع .. شباب يجلسون وأمامهم السحب في أعلى جبال السودة

شهدت جلسة لعدد من الشباب فوق قمة جبال السودة بمدينة أبها، يوم أمس (الأحد)، توثيق عدد من اللقطات البديعة التي تظهر جمال المنطقة.
ونشر المصور “رشود الحارثي” مقاطع فيديو للشباب وهم يجلسون في منطقة منبسطة أعلى جبال السودة، ويشربون الشاي وسط أجواء الطبيعة.
وبدت السحب كثيفة تحت الجبل وتسير أمام أعينهم في مشهد بديع يسحر مرتاديه، ويجسد طبيعة جبال السودة الخلابة.
جلستنا اليوم فوق السحاب #السوده #ابها انتضرونا في مونتاج كامل للجلسه pic.twitter.com/22hfRpjxkx
— رشود الحارثي (@rashud2) December 5, 2021
جمال شتاء #ابها يتحدث في هذا المقطع البسيط لجستنا في قمم #السوده شعف آل ويمن عصر اليوم الأحد ١٤٤٣/٥/١هـ لجودة عاليه قناتي بالتلقرام https://t.co/n9HFQuTtUm pic.twitter.com/NSLMUyb62T
— رشود الحارثي (@rashud2) December 5, 2021
وفق “أخبار 24”.