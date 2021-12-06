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جديد المحليات > بالفيديو : في مشهد بديع .. شباب يجلسون وأمامهم السحب في أعلى جبال السودة
06/12/2021   5:56 م

بالفيديو : في مشهد بديع .. شباب يجلسون وأمامهم السحب في أعلى جبال السودة

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شهدت جلسة لعدد من الشباب فوق قمة جبال السودة بمدينة أبها، يوم أمس (الأحد)، توثيق عدد من اللقطات البديعة التي تظهر جمال المنطقة.

ونشر المصور “رشود الحارثي” مقاطع فيديو للشباب وهم يجلسون في منطقة منبسطة أعلى جبال السودة، ويشربون الشاي وسط أجواء الطبيعة.

وبدت السحب كثيفة تحت الجبل وتسير أمام أعينهم في مشهد بديع يسحر مرتاديه، ويجسد طبيعة جبال السودة الخلابة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : في مشهد بديع .. شباب يجلسون وأمامهم السحب في أعلى جبال السودة

جديد المحليات
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