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جديد المحليات > خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس دولة الإمارات
06/12/2021   6:02 م

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس دولة الإمارات

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.

وقام بتسليم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقبال نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد في إمارة دبي.

ونقل وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الشريفين لرئيس دولة الإمارات، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد، وللشعب الإماراتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

ومن جهته نقل محمد بن راشد تحيات وتقدير رئيس دولة الإمارات لخادم الحرمين الشريفين وتمنياته له بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي دوام التطور والنماء. وفق “أخبار 24”.

حضر الاستقبال سفير المملكة لدى الإمارات تركي الدخيل ومدير مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس دولة الإمارات

جديد المحليات
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