أمر سام يقضي بتجديد عضوية واختيار أعضاء في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

صدر اليوم (الإثنين)، أمر سام كريم بتجديد عضوية الدكتور عبد المحسن الحربي في عضوية هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
وتضمن الأمر اختيار كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبد الله المبارك، كأعضاء من المتخصصين في مجال الوثائق والمحفوظات.
وأشار مركز الوثائق إلى أن الأمر يأتي بناء على نظام المركز المتضمن أن تكون له هيئة يرأسها رئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد بن محمد العيسى، وتضم في عضويتها الأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين دارة الملك عبد العزيز، والمشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة.
كما تضم العضوية، مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، بالإضافة إلى ثلاثة من المختصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يختارون بأمر سام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناء على ترشيح من الديوان الملكي. وفق”أخبار 24″.
يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسباً من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات.