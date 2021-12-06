أعراض انسداد “الشرايين” قبل حدوث الجلطة وطريقة الوقاية منها

تعدّ أمراض القلب السبب الأول في حدوث الوفـاة حول العالم، ما يدل على ضرورة الاهتمام بصحة القلب والابتعاد عما يمكن أن يؤثر سلباً عليه، ويأتي انسداد الشرايين في مقدمة المشكلات الصحية التي تعيق تدفق الـدم ووصوله بشكل طبيعي إلى القلب.
والشرايين هي الأوعية الدمـوية التي تنقل الـدم الغني بالأكسجين من القلب إلى أنسجة مختلفة في الجسم، وعندما يتراكم البلاك في الشرايين يصعب تدفق الـدم بشكل طبيعي، ما يرفع نسبة الإصـابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدمـوية.
وتعتبر أعراض انسداد الشرايين كثيرة وعادة لا تظهر على المريض إلا بعد أن تكون الحالة قد تطورت وتفاقمت، ومن أبرز العلامات التي قد تلاحظها على المريض في المراحل المختلفة من الإصابة، هي: (ألم في الصدر، تعرق زائد، تعب وإرهاق عام، انقطاع في النفس، خفقان القلب، غثيان مستمر، ألم في أسفل الظهر، الجلطة أو النوبة القلبية). وفق “أخبار 24”.
كما أن هناك أعراضا قد تصيب المريض قبل حدوث الجلطة بفترة قصيرة، ومنها: (تلعثم عند محاولة الكلام والعجز عن النطق بحروف معينة، تنميل وخدر أو حتى شلل في جانب واحد من الجسم، فقدان القدرة على الرؤية في إحدى العينين).
وينصح الأطباء للوقاية من حدوث انسداد في الشرايين، باتباع حمية غذائية صحية خالية من مسببات الكوليسترول السيئ، والإقلاع عن التدخين بأنواعه، وتناول الأدوية التي يصفها الطبيب وعدم إهمال زيارته بانتظام لعمل فحوصات دورية.