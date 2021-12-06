زيارة ولي العهد لسلطنة عمان ستشهد افتتاح الطريق البري المباشر بين البلدين

بدأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (إثنين) زيارة إلى سلطنة عمان، ضمن جولة رسمية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وستشهد زيارة ولي العهد افتتاح الطريق البري المباشر الذي يربط بين المملكة وسلطنة عمان، والبالغ طوله 680 كيلومتراً، والذي سيسهم في فتح المجال أمام حركة البضائع من المملكة مرورًا بالطرق البرية في السلطنة، ووصولاً إلى موانئها التي ستسهّل تصدير البضائع السعودية والعُمانية إلى العالم.
وتعمل المملكة وسلطنة عمان على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، من خلال تفعيل مجلس الأعمال السعودي العماني، وتعزيز العلاقات بين الغرف التجارية والصناعية. وفق “أخبار 24”.
وسيتم خلال زيارة ولي العهد إلى السلطنة توقيع 12 اتفاقية لمشروعات استثمارية بمليارات الدولارات، بين الجانبين، في قطاعات: النفط والطاقة، والصناعات البتروكيماوية، والخدمات اللوجستية البحرية والبرية، والتعدين، والمشروعات العقارية، والصناعات الغذائية (استزراع الجمبري).
وستدعم هذه الاتفاقيات تحول الموانئ العمانية إلى منفذ للصادرات السعودية النفطية وغير النفطية إلى العالم.