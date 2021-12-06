“الصندوق الصناعي” يوضح آلية التعامل مع القروض المتعثرة

استعرض الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية، إبراهيم المعجل، آلية التعامل مع القروض المتعثرة وحجم القضايا المتعلقة بأصحابها.
وقال، خلال لقائه في برنامج “في العلن” على قناة السعودية، إن الصندوق يعمل دومًا على حل المشكلات التي تؤدي إلى تعثر المشروعات، وذلك ما دام المستثمر مستمرًا في العمل على تحسين أداء منشأته.
وأكد أنه في حال رفع المستثمر يده عن المنشأة، تكون الأولوية لدى الصندوق هي الحصول على الحقوق المالية للدولة عبر الإطار القانوني، مشيرًا إلى أن القضايا المتعلقة بالمستثمرين أصحاب القروض المتعثرة قليلة جدًا.
وأشار إلى أن الصندوق لا يمانع إعطاء المستثمرين المتعثرين قروضًا أخرى، ما دام كان سبب التعثر لا يتعلق بوقائع فساد أو عدم اهتمام من جانب المستثمر بالمنشأة، موضحًا أن الصندوق سبق وأن موّل مستثمرين فشلوا في مشروعات سابقة للبدء بأخرى جديدة. وفق “أخبار 24”.
وفيما يتعلق بالمهلة اللازمة لدراسة طلبات الاقتراض، أوضح المعجل أن الصندوق استطاع أن يخفض المهلة الخاصة بالدراسة من 11 شهرًا إلى 5 أشهر فقط، ليتماشى بذلك مع المعدلات المتبعة من صناديق التمويل العالمية.
آلية الحصول على قروض التمويل من صندوق التنمية الصناعية، وكيفية التعامل مع القروض المتعثرة؟@Ibrahim_Almojel@K_Alsuliman#في_العلن#قناة_السعودية pic.twitter.com/EGOJZsLa2W
— قناة السعودية (@saudiatv) December 5, 2021