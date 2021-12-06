بالصور والفيديو.. ولي العهد يصل إلى عُمان والسلطان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم (الإثنين) إلى عُمان
وكان في استقبال ولي العهد لحظة وصوله إلى مسقط، سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق.
يذكر أن الديوان الملكي أعلن اليوم في وقت سابق، مغادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المملكة، للقيام بجولة رسمية في دول مجلس التعاون الخليجي العربية.
#فيديو | سمو #ولي_العهد يصل العاصمة العمانية #مسقط وفي مقدمة مستقبليه جلالة السلطان هيثم بن طارق #سلطان_عمان.#ولي_العهد_في_عمان#واس pic.twitter.com/KoQGaz61A7
— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 6, 2021
وفق “أخبار 24”.