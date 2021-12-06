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جديد المحليات > بالصور والفيديو.. ولي العهد يصل إلى عُمان والسلطان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه
06/12/2021   11:05 م

بالصور والفيديو.. ولي العهد يصل إلى عُمان والسلطان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه

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وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم (الإثنين) إلى عُمان

وكان في استقبال ولي العهد لحظة وصوله إلى مسقط، سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق.

يذكر أن الديوان الملكي أعلن اليوم في وقت سابق، مغادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المملكة، للقيام بجولة رسمية في دول مجلس التعاون الخليجي العربية.

الأمير محمد بن سلمان يصل إلى عُمان ( صور وفيديو)

الأمير محمد بن سلمان يصل إلى عُمان ( صور وفيديو)

الأمير محمد بن سلمان يصل إلى عُمان ( صور وفيديو)

وفق “أخبار 24”.

بالصور والفيديو.. ولي العهد يصل إلى عُمان والسلطان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه

جديد المحليات
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