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جديد المحليات > سفارة المملكة في جنوب إفريقيا: تسيير رحلات جوية للمواطنين الراغبين في العودة
06/12/2021   11:04 م

سفارة المملكة في جنوب إفريقيا: تسيير رحلات جوية للمواطنين الراغبين في العودة

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أصدرت سفارة المملكة في بريتوريا، اليوم (الإثنين)، تنويهًا للمواطنين الموجودين في جنوب إفريقيا والراغبين في العودة إلى المملكة.

وأوضحت أنه صدرت توجيهات من الجهات المختصة في المملكة، بتسيير رحلات للخطوط الجوية يومي 8 و10 ديسمبر 2021م من مدينة جوهانسبرج إلى جدة، وذلك لتسهيل عملية إعادة المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة.

وناشدت جميع المواطنين الموجودين في جنوب إفريقيا الراغبين في العودة إلى المملكة، شراء تذاكر السفر عبر موقع الخطوط السعودية، أو الاتصال بمكتب الخطوط السعودية في جوهانسبرج. وفق “أخبار 24”.

وطالبت المواطنين المغادرين بتعبئة نموذج وزارة الصحة الجنوب إفريقية عند المغادرة، لافتة إلى أنه في حالة حدوث أي طارئ، يمكن الاتصال على هاتف طوارئ شؤون المواطنين وهاتف السفارة.

سفارة المملكة في جنوب إفريقيا: تسيير رحلات جوية للمواطنين الراغبين في العودة

جديد المحليات
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