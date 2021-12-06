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جديد المحليات > الحصيني: البداية الفعلية للشتاء ستكون غدًا مع أولى أيام “المربعانية”
06/12/2021   11:04 م

الحصيني: البداية الفعلية للشتاء ستكون غدًا مع أولى أيام “المربعانية”

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استعرض الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أبرز المعلومات عن موسم “المربعانية”، والذي يمثل البداية الفعلية لفصل الشتاء.

وأوضح الحصيني أن غدًا الثلاثاء هو أول أيام موسم “المربعانية”، والذي يبدأ بنجم “الإكليل” الذي يستمر لـ13 يومًا، وهي الفترة التي تشهد تساقط أوراق الشجر وأطول ليالي السنة وأقصر نهار فيها.

وأشار إلى أن “الإكليل” يعد أول منازل فصل الشتاء والطالع الأول من موسم “المربعانية”، موضحًا أنه يشهد أمطارًا وغيومًا كثيرة. وفق “أخبار 24”.

وذكر أن هذه الفترة تشهد برودة شديدة، خاصة إذا ما وافقت تقدم كتلة باردة قطبية أو سيبيرية الأصل، وهو الأمر الذي يحدث غالبًا خلال السنوات الماضية.

الحصيني: البداية الفعلية للشتاء ستكون غدًا مع أولى أيام “المربعانية”

جديد المحليات
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