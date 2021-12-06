النصر يخطط لتعويض “حمدالله” بصفقة هجومية من الدوري الروماني

تسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لحسم صفقة التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق بعد رحيل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.
ودخل قائد ستيوا بوخارست الروماني فلورين تاناسي دائرة اهتمام النصر وفقا لصحيفة “AS.ro”حيث يتطلع النادي لتعزيز خط هجومه في الفترة القادمة.
وأوضحت أن جالطة سراي يُريد أيضاً ضم فلورين تاناسي، ولكن اللاعب لديه عرض ضخم من النصر لا يُقاوم.
وأشارت إلى أن للاعب بات قريباً من الرحيل عن ستيوا بوخارست، وأن الشرط الجزائي في عقده تصل قيمته 3 ملايين يورو. وفق “أخبار 24”.
وألمحت أن مفاوضات النصر مع فلورين توناسي قد وصلت إلى مراحل متقدمة بعد ما قامت الإدارة بإغراء اللاعب براتب يتراوح ما بين 1.5 لـ2 مليون يورو سنوياً.
ولعب تاناسي 205 مباريات بقميص بوخارست بمختلف البطولات وسجل خلالهم 69 هدفا وصنع 38 هدفا.