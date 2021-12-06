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رياضة > لأول مرة… السعودية تتصدر تصنيف الاتحاد الآسيوي لمسابقات الأندية
06/12/2021   11:04 م

لأول مرة… السعودية تتصدر تصنيف الاتحاد الآسيوي لمسابقات الأندية

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حصلت السعودية على المركز الأول في تصنيف الاتحاد الآسيوي لمسابقات الأندية لعام 2021 الصادر اليوم الإثنين 6 ديسمبر، وذلك لأول مرة منذ انطلاق التصنيف عام 2014.

وجاءت السعودية في المركز الأول وخلفها كوريا الجنوبية في المركز الثاني واليابان في المركز الثالث.

واحتلت السعودية المركز الثاني عامي 2014و 2015 والثالث عامي 2016 و 2020 والرابع عامي 2017 و2019، والسابع في عام 2018.

ويصدر تصنيف الاتحاد الآسيوي لبطولات الأندية للدول الأعضاء نهاية كل عام ويعتمد على نتائج الفرق في البطولات الآسيوية لآخر اربع سنوات ويتم الاعتماد عليه لتوزيع مقاعد الدول في البطولات الآسيوية. وفق “أخبار 24”.

وكان فريق الهلال قد توج بلقب دوري أبطال آسيا  2021 قبل أيام على حساب نظيره بوهانج الكوري الجنوبي.

لأول مرة… السعودية تتصدر تصنيف الاتحاد الآسيوي لمسابقات الأندية

رياضة
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