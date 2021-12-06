رد فعل “سيبا” بعد الخطاب الرسمي من الشباب للاستغناء عنه

أظهر المحترف البرازيلي سيباستياو جونيور “سيبا”، أول رد فعل تجاه إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، بعد أن قدم الأخير خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، طالب فيه السماح بإنهاء التعاقد مع اللاعب.
وقال مصدر داخل الشباب وفقا لصحيفة “الرياضية”، إن البرازيلي سيبا، طالب بمنحه كامل مستحقاته حتى نهاية عقده، وذلك بعد أن ابلغت الإدارة اللاعب بفسخ عقده بسبب تأخره في العودة من خارج المملكة.
وأوضح المصدر أن إدارة الشباب وقفت بجانب اللاعب نظرا لظروفه الخاصة، حيث غادر إلى اليونان، منتصف سبتمبر الماضي، بسبب مرض ابنته، التي تعاني السرطان، لإجراء عملية جراحية لها، وعقب الانتهاء منها أُدخِلت العناية المركزة.
وأشار المصدر إلى أن إدارة الشباب مدَّدت إجازة اللاعب إلى نهاية نوفمبر الماضي، لكنَّ “سيبا” رفض العودة مبررًا ذلك بمرض ابنته، وأن إدارة الشباب تفاجأت برد اللاعب وموقفه على الرغم من وقوفها إلى جانبه في هذا الظرف.
وكان الشباب أكد في بيان رسمي أن طلبه فسخ عقد اللاعب، جاء بسبب غيابه عن الفريق، وامتناعه عن أداء مهامه الوظيفية كلاعب محترف، إضافة إلى عدم استجابته للخطابات الموجهة إليه من قبل النادي للعودة إلى الفريق، وانتهاء المهلة الأخيرة المحددة له، بنهاية نوفمبر الماضي.