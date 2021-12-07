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جديد المحليات > استشاري: السيدات الحوامل الأكثر عرضة للإصابة بـ”العصب السابع” لسبب يخفى
07/12/2021   8:44 ص

استشاري: السيدات الحوامل الأكثر عرضة للإصابة بـ”العصب السابع” لسبب يخفى

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قال استشاري المخ والأعصاب الدكتور عمر السنيدي، إن السيدات الحوامل هن الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب العصب السابع في الأشهر الأخيرة من الحمل.

وأضاف السنيدي في لقائه مع قناة “الإخبارية”، أن جميع فئات المجتمع معرضون للإصابة بهذا المرض، لكن الأطباء لاحظوا أن الحوامل في الأشهر الثلاثة الأخيرة معرضات أكثر لسبب قد يخفى أحياناً.

وأشار إلى أنه للوقاية من هذا المرض يجب اتباع الاحترازات الطبيعية للوقاية، مؤكداً أنه من المهم أن يعلم الجميع أن المرض أمره بسيط وأغلبية من يصابون به يتماثلون للشفاء.وفق “أخبار 24”.

استشاري: السيدات الحوامل الأكثر عرضة للإصابة بـ”العصب السابع” لسبب يخفى

جديد المحليات
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