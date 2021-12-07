بالفيديو.. استشاري عقم يروي قصتين لشخصين رزقا بطفلين بعد سنوات من الحرمان من الإنجاب

روى استشاري جراحة المسالك البولية والعقم، الدكتور خالد الربيعة، قصتين لشابين حرما من الإنجاب لسنوات طويلة، قبل أن يرزقهما الله بأطفال بعد إجرائهما الفحوصات الطبية اللازمة.
وقال الربيعة في لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن شاباً في الثلاثين من عمره أتاه ذات يوم وكان يشتكي من مرض جيني نادر، بعد أن زار واستشار أكثر من طبيب.
وأضاف أن ذلك الشاب أخبره بأن الأمل في الإنجاب لا زال موجوداً لكن نسبة النجاح ليست عالية، مضيفاً أن الشاب خاض التحدي وخضع للإجراءات اللازمة هو وزوجته ورزقا بطفل.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه قبل 9 سنوات زاره شاب آخر كان لديه ورم خبيث في الخصية، وحاول أن يقوم بعملية تخزين لكن لم يجد الأطباء له حيوانات منوية، ولكن بعد العلاج تم التغلب على مشكلة الإنجاب، مبيناً أن الشاب زاره قبل 3 سنوات وكان برفقته طفل رزق به بعد سنوات من الحرمان.
فيديو | استشاري عقم يروي لـ #الراصد قصص إنجاب بعد حرمان عشرات السنين pic.twitter.com/faz03JAgKk
— الراصد (@alraasd) December 6, 2021