“تعليم الرياض” تعلن تطبيق الدوام الشتوي بداية من الأحد المقبل

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بدء تطبيق الدوام الشتوي للمرحلتين المتوسطة والثانوية في المدارس الحكومية والأهلية، بدءًا من الأحد المقبل.
وأوضحت الإدارة أن الحضور سيكون بداية من الساعة 7:15 صباحًا، على أن تكون بداية الحصة الأولى في تمام الساعة الـ 7:30 صباحًا.
وكان الفصل الدراسي الثاني من العام 1443هـ انطلق الأحد الماضي، وذلك بعودة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية لمقاعد الدراسة حضورياً وعن بُعد. وفق “أخبار 24”.
ويواصل طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية دراستهم حضورياً مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والنماذج التشغيلية، كما يواصل طلبة المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال دراستهم عن بُعد من خلال منصة “مدرستي”، ومنصة “روضتي”.