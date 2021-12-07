“الشورى” يوافق على إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب لدى الجهات الحكومية

وافق مجلس الشورى على إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية.
وقرر المجلس، خلال جلسته المنعقدة اليوم (الثلاثاء)، إلغاء رسوم إصدار ترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، ورسوم تجديده.
كما اطلع المجلس على التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المشتملة على توصياتها بشأن التقرير. وفق “أخبار 24”.
وطالب المجلس وزارة النقل بدراسة إنشاء مسارات خاصة للشاحنات والحافلات ومركبات النقل الثقيلة بمحاذاة الطرق المحورية الرابطة بين مناطق المملكة.