في مدة لا تتجاوز 72 ساعة.. المركز الوطني للفعاليات يدشن منصة “انجز” لاستخراج تصاريح الفعاليات

دشن المركز الوطني للفعاليات منصته الإلكترونية “انجز” التي تهدف إلى تسهيل إصدار تصاريح الفعاليات بمختلف أنواعها الترفيهية والرياضية والثقافية، أو المعارض والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشرعة والمنظمة والأمنية من دون الإخلال باختصاصاتها.
وأوضح المركز أن المنصة الإلكترونية “انجز” تعمل على تسهيل جميع التصاريح المطلوبة لإقامة الفعاليات من الجهات المعنية في مدة لا تتجاوز 72 ساعة على يد فريق مدرب يعمل بكفاءةٍ عالية.
وأضاف أن الهدف من المنصة هو توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لمساعدة المستفيدين في الحصول على التراخيص اللازمة عبر توفير اشتراطات الجهات الحكومية من خلال موقع واحد. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “انجز” تصدر بطاقتي اعتماد للجهات والشركات العاملة في قطاع الفعاليات المختلفة؛ إحداها الاعتماد المبدئي التي تؤهل المنظم للعمل في الموقع المراد من تنظيم الفعالية فيه لكسب الوقت، والعمل على المعايير المطلوبة حتى إصدار البطاقة الثانية “الاعتماد الشامل”، والتي تمنحه جميع الموافقات والتراخيص للعمل على الفعالية من الجهات المشرعة.