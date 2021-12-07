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جديد المحليات > بالصور.. وليّ العهد وسلطان عمان يعقدان جلسة مباحثاتٍ رسميّة
07/12/2021   4:16 م

بالصور.. وليّ العهد وسلطان عمان يعقدان جلسة مباحثاتٍ رسميّة

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عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، جلسة مباحثاتٍ رسميَّة بقصر العلم العامر في العاصمة العُمانية مسقط.

وجرى خلال الجلسة استعراض أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين في شتى المجالات، وسبل دعم وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط المملكة وسلطنة عمان بما يحقق المزيد من تطلعاتهما وآمالهما، إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأجريَت ظهر اليوم (الثلاثاء) مراسم الاستقبال الرسمي في قصر العلم بالعاصمة العمانية مسقط، لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة زيارته إلى سلطنة عُمان.

وليّ العهد وسلطان عمان يعقدان جلسة مباحثاتٍ رسميّة

وليّ العهد وسلطان عمان يعقدان جلسة مباحثاتٍ رسميّة

وليّ العهد وسلطان عمان يعقدان جلسة مباحثاتٍ رسميّة

وليّ العهد وسلطان عمان يعقدان جلسة مباحثاتٍ رسميّة

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. وليّ العهد وسلطان عمان يعقدان جلسة مباحثاتٍ رسميّة

جديد المحليات
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