بالصور.. المملكة وعُمان توقعان خمس مذكرات تفاهم في المجالين التجاري والإعلامي

وقعت المملكة، اليوم (الثلاثاء)، مع سلطنة عمان، خمس مذكرات تفاهم في المجالين التجاري والإعلامي، وذلك على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للسلطنة.
ووقع وزير التجار ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، مع وزير التجارة العماني، قيس اليوسف على مذكرتي تفاهم تتعلقان بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية، والتقييس والمواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات.
وتنص المذكرة في المجالات التجارية على تبادل الخبرات في مجال تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.
كما وقع “القصبي” مع وزير الإعلام العماني، الدكتور عبد الله الحراصي، على ثلاث مذكرات تفاهم في المجالات الإعلامية، تتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، ومجال إنتاج المحتوى الإعلامي وصناعة السينما.
وفق “أخبار 24”.