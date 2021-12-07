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جديد المناطق > لمدة 3 أشهر.. إصدار أول تصريح لإقامة المخيمات السياحية بالباحة
07/12/2021   7:58 م

لمدة 3 أشهر.. إصدار أول تصريح لإقامة المخيمات السياحية بالباحة

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سلم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، اليوم (الثلاثاء)، أول تصريح لإقامة المخيمات بالمنطقة في متنزه الحضن الوطني بمحافظة قلوة، وذلك على مساحة 500 متر مربع ولمدة 3 أشهر، وفقاً للشروط والضوابط التنظيمية.

وبين مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة، المهندس فهد الزهراني، أن تخصيص تصاريح للتخييم يأتي في إطار تنظيم النشاط وتحسين جودة الحياة عبر الارتقاء بالخدمات المقدمة.

وأضاف أن ذلك سيساهم في دفع عجلة تنمية السياحة البيئية التي تعتمد في تنميتها على تطوير المخيمات البيئية السياحية بما يتوافق مع طبيعة منطقة الباحة الزراعية والجبلية. وفق “أخبار 24”.

لمدة 3 أشهر.. إصدار أول تصريح لإقامة المخيمات السياحية بالباحة

جديد المناطق
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