ولي العهد يبعث ببرقية لسلطان عمان في ختام زيارته للبلاد

بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، ببرقية لسلطان عمان هيثم بن طارق، بمناسبة مغادرته للسلطنة بعد زيارة رسمية.
وتأتي زيارة ولي العهد لسلطنة عمان ضمن جولته الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وجاء نص البرقية كما يلي:
السلطان هيثم بن طارق
سلطان عمان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لجلالتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
صاحب الجلالة، لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع جلالتكم متانة العلاقات الأخوية بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وجلالتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفق “أخبار 24”.
وأسأل الله عز وجل لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب العُماني الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود