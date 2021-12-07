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جديد المحليات > بالصور.. أمانة جدة تكشف عن تنفيذ 4 مسارات جديدة لرياضة المشي
08/12/2021   12:26 ص

بالصور.. أمانة جدة تكشف عن تنفيذ 4 مسارات جديدة لرياضة المشي

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كشفت أمانة جدة عن تنفيذ 4 مشاريع جديدة لمسارات رياضة المشي في جنوب وشرق وشمال المحافظة بإجمالي أطوال يصل إلى أكثر من 6.4 ألف متر وبتكلفة تصل إلى 33.2 مليون ريال.

وأوضحت أن مسارات المشي الجاري تنفيذها تتمثل في ممشى القرينية جنوب المحافظة بطول 2.4 ألف متر، بحيث يتضمن مسارا للدراجات بطول 4 آلاف متر، ويشتمل على منطقة ألعاب أطفال وساحات عامة ومسطحات خضراء ودورات مياه للرجال والنساء ومواقف وأكشاك وناد رياضي.

وأضافت أن حي الحرازات يشهد تنفيذ ممشى بطول أكثر من 1.1 ألف متر مع تخصيص مسار للدراجات بطول 1.4 ألف متر، إلى جانب زراعة أشجار ظل ومسطحات خضراء وناد رياضي ومواقف ولوحات إرشادية.

وأشارت إلى استمرار العمل في تنفيذ ممشى آخر بحي الحمدانية على طريق الحرمين شمال شرق المحافظة بطول 1.9 ألف متر وعرض 15 مترًا.

وبينت أن حي الياقوت شمال المحافظة يشهد تجهيز موقع ومسار رابع لرياضة المشي بطول ألف متر، ويتضمن منطقة ألعاب أطفال وساحات عامة وناديا رياضيا ومسطحات خضراء ودورات مياه للرجال والنساء ومواقف ولوحات إرشادية.

ونوهت أن مشروع تطوير حديقة الأمير ماجد بحي الربوة يتضمن تنفيذ ممشى بطول ألف متر.

أمانة جدة تكشف عن تنفيذ 4 مسارات جديدة لرياضة المشي

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. أمانة جدة تكشف عن تنفيذ 4 مسارات جديدة لرياضة المشي

جديد المحليات
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