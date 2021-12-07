افتتاح الطريق الرابط بين المملكة وعُمان.. ووزير “النقل”: أكملنا الربط المباشر مع كافة دول الخليج

افتتح اليوم (الثلاثاء) الطريق الرابط بين المملكة وسلطنة عمان، والبالغ مسافته 564 كيلو مترًا من تقاطع طريق البطحاء إلى منفذ الربع الخالي على الحدود السعودية العمانية، بتكلفة أكثر من 1.9 مليار ريال.
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر أن افتتاح الطريق يحقق آفاقًا وينشط حركة التنقل بما يخدم القادمين للحج والعمرة من عُمان، وحركة السياحة والتجارة المتبادلة والزيارات بين البلدين.
وأضاف أن مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخرًاً بين الوزارة ونظيرتها العمانية سيكون لها الأثر الكبير في رفع كفاءة تشغيل الطريق، واستدامته، إضافةً لتعزيز مستويات السلامة عليه، وفقًاً لأعلى المعايير الدولية .
وبلغ عدد ساعات العمل على المشروع أكثر 1.3 مليون ساعة عمل، بينما عدد المعدات المستخدمة 750 معدة ثقيلة، تلائم جغرافية الصحراء الواقعة في الربع الخالي، فيما حجم كمية الرمال المزاحة لتنفيذ الطريق بلغت 150 مليون متر مكعب، وحجم مواد الحماية من الرمال 12 مليون متر مكعب، وحجم طبقات الأسفلت مليون متر مكعب. وفق “أخبار 24”.
وزُود الطريق بكافة وسائل السلامة المرورية، بما في ذلك إنارة الجزء الأخير بطول 30 كيلو مترًا، لتسهيل حركة مستخدمي الطريق بكل سهولة وأمان.
وبافتتاح الطريق استكملت وزارة النقل الربط المباشر مع كل دول مجلس التعاون الخليجي، والذي سيسهم كذلك في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية لها التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.